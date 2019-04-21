Россия арендовала почти на 50 лет сирийский порт

Порт якобы арендован для транспортно-экономического использования.

Сирийский морской порт Тартус в течение ближайшей недели будет передан в аренду России на 49 лет.

Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом республики Башаром Асадом, передает «Интерфакс».

Отмечается, что порт якобы арендован для транспортно-экономического использования.

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"Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса", - сказал Борисов.

По его словам, данное решение было принято на заседании межправкомиссии ещё в декабре 2018 года.

В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.