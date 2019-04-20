Генерал: россияне уже в этом году готовы начать широкомасштабные военные действия

При этом, по мнению эксперта, несмотря на готовность к наступлению, россияне пока считают его нецелесообразным.

Россияне уже в этом году готовы начать широкомасштабные действия.

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Об этом в интервью «Апострофу» рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«На это им требуется от 2 до 4 недель, чтобы задействовать войска и силы, которые расположены в России, но приближенные к Украины. У них 80 тысяч стоит на границе с Украиной - 38 тысяч непосредственно в Луганской и Донецкой областях и 700 танков в ОРДЛО. И они же не просто там стоят, а все время проводят обучение. В частности, все время тренируют военно-транспортную авиацию, дальнюю авиацию, железнодорожные войска и воздушно-десантные войска. И если возникнет потребность, то они перебросят войска в течение 2-3 недель», – отметил генерал.

При этом, по его мнению, несмотря на готовность к наступлению, россияне пока считают его нецелесообразным. «Надо учесть, что кроме боевых действий в Украине они присутствуют и в Сирии. Кроме того, они имеют свои интересы в Венесуэле, куда заводятся частные войска ЧВК Вагнера. А это все деньги и немалые», – подчеркнул Романенко.