В Португалии автобус с туристами сорвался с дороги и упал на крышу дома, есть погибшие (фото, видео)

Автобус, перевозивший около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома.

В результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра погибли 29 человек.

Согласно заявлению президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, все погибшие туристы являются гражданами Германии, передает dw.com.

Сотрудники германского посольства в Лиссабоне поддерживают связь с местными властями. В МИД ФРГ создан оперативный кризисный штаб. Сотрудники ведомства в Twitter выразили соболезнования родственникам и близким жертв катастрофы.

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По данным местных спасательных служб, авария произошла в среду, 17 апреля, примерно в 18.30 по местному времени (20.30 по Киеву) в местечке Канису, расположенном восточнее административного центра острова Фуншал.

Автобус, перевозивший около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома.

Как сообщил мэр Канису Фелипе Соуза португальскому телеканалу RTP3, на месте трагедии погибли 11 мужчин и 17 женщин. Еще одна женщины скончалась от травм в клинике. По данным местных СМИ, все погибшие были в возрасте от 40 до 50 лет.

Как сообщило португальское агентство Lusa, не менее 27 человек получили травмы. Они доставлены в окрестные больницы.

В связи с трагедией власти острова объявили трехдневный траур, который будет действовать с четверга, 18 апреля, по субботу, 20 апреля.

Видео: Observador

Ранее УНИАН сообщал, что полиция Испании теперь имеет право проверять телефонные звонки и текстовые сообщения водителей, причастных к ДТП.