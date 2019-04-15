Испанской полиции разрешили проверять телефоны водителей, которые попали в ДТП

Использование телефона во время управления автомобилем увеличивает шансы на участие в аварии на 20%, и уменьшает восприятие водителем дорожных знаков до 40%.

Полиция Испании теперь имеет право проверять телефонные звонки и текстовые сообщения водителей, причастных к ДТП.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Использование мобильного телефона за рулем в Испании становится все более рискованным, по крайней мере с точки зрения его юридических последствий в случае аварии.

Теперь полиция сможет проводить проверку мобильных телефонов водителей в случае ДТП, чтобы определить, использовали ли они устройство во время аварии и могло ли это влиять на инцидент.

Проверка будет включать все формы мобильной связи, включая текстовые смс, звонки или голосовые сообщения в WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter или любой другой социальной платформе.

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Однако проверки на месте не будут разрешены, они будут осуществляться только по решению суда.

По данным испанской службы дорожного движения, использование телефона во время управления автомобилем увеличивает шансы на участие в аварии на 20%, и уменьшает восприятие водителем дорожных знаков до 40%.

Телефонные компании теперь будут обязаны по решению суда предоставлять всю цифровую информацию, так что водителям нет смысла удалять любые потенциальные доказательства нарушения со своих устройств.

Использование мобильного телефона за рулем в Испании в настоящее время карается тремя штрафными баллами в водительском удостоверении и штрафом в ​​размере 200 евро.