Уцелевшие произведения искусства собора Парижской Богоматери перевезены в мэрию

Однако, в ближайшее время их передадут в Лувр.

Уцелевшие в пожаре в соборе Парижской Богоматери произведения искусства перевезены в мэрию Парижа.

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Как сообщает kommersant со ссылкой на BFMTV, во вторник или среду они будут переданы в Лувр.

Статс-секретарь МВД Франции Лоран Нуньез ранее сообщил, что «пожар находится под контролем, но еще не полностью потушен». Ущерб от пожара оценивать преждевременно.

Как сообщал УНИАН, начавшийся вечером 15 апреля пожар уничтожил готический шпиль и обрушил крышу здания. Удалось спасти две башни и конструкции фасада, витражи были утрачены. Причины случившегося не установлены. По предварительным данным, пожар начался в задней части кровли здания, где проходили реставрационные работы.