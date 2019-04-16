Французские миллиардеры готовы выделить около 300 миллионов евро на восстановление Нотр-Дам де Пари

Как сообщают спасатели, пожар в соборе полностью потушили.

Известные французские миллиардеры, которые владеют компаниями по производству предметов роскоши, готовы выделить около 300 миллионов евро на восстановление готического кафедрального собора Нотр-Дам де Пари, который во время реставрационных работ загорелся и получил значительные повреждения.

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Как сообщает сайт телеканала France 24, мэр Парижа Энн Идальго объявила о намерении провести международную конференцию доноров с целью поиска помощи для восстановления исторического памятника мирового масштаба.

Французский миллиардер Бернар Арно заявил, что он и его конгломерат по производству предметов роскоши Louis Vitton Moët Hennessy (LVMH) выделят 200 миллионов евро для восстановления собора.

Кроме того, международная группа Kering, основанная миллиардером Франсуа Пино, которая владеет такими брендами предметов роскоши как Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni and Pomellato, предложила 100 миллионов евро, чтобы помочь полностью восстановить Нотр-Дам.

По данным спасателей, пожар в соборе полностью потушили.