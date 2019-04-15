Обрушилась крыша собора Парижской Богоматери, весь деревянный интерьер - в огне (фото, видео)

Крыша собора Парижской Богоматери, в котором произошел пожар, обрушилась.

Об этом сообщает Le Figaro.

Пожар уже начали тушить, сообщает Reuters. На место происшествия также прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.

Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что знаменитому собору Нотр-Дам нанесен "громадный ущерб".

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По его словам, спасатели пытаются спасти произведения искусства и другие бесценные предметы, хранящиеся в соборе, сообщает AP.

В то же время представитель собора сообщил, что пожаром охвачен весь деревянный интерьер Нотр-Дама. Вероятнее всего, деревянные части будет невозможно восстановить, заявил он.

Напомним, в столице Франции загорелся легендарный Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари. Причина пожара пока неизвестна. До сегодняшнего дня Собор находился на реконструкции.