В Москве напали на Александра Маслякова-старшего - СМИ

23:15, 04 марта 2015
Мир
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В Москве совершено нападение на Александра Маслякова-старшего Неизвестный ударил его возле здания КВН на Шереметьевской улице.

nnportal.org

Это произошло, когда Масляков садился в машину, сообщили радиостанции "Говорит Москва" очевидцы происшествия.

По данным источника, нападавшего задержали. Его личность и мотивы пока не известны. Очевидцы говорят, что злоумышленник вел себя неадекватно, 

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В этот вечер в доме КВН состоялась первая игра 1/8 финала премьер-лиги.

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