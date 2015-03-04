В Москве напали на Александра Маслякова-старшего - СМИ
23:15, 04 марта 2015Мир
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В Москве совершено нападение на Александра Маслякова-старшего Неизвестный ударил его возле здания КВН на Шереметьевской улице.
Неизвестный ударил его возле здания КВН / nnportal.org
Это произошло, когда Масляков садился в машину, сообщили радиостанции "Говорит Москва" очевидцы происшествия.
По данным источника, нападавшего задержали. Его личность и мотивы пока не известны. Очевидцы говорят, что злоумышленник вел себя неадекватно,
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В этот вечер в доме КВН состоялась первая игра 1/8 финала премьер-лиги.
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