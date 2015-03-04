В Москве напали на Александра Маслякова-старшего - СМИ

Это произошло, когда Масляков садился в машину, сообщили радиостанции "Говорит Москва" очевидцы происшествия.

По данным источника, нападавшего задержали. Его личность и мотивы пока не известны. Очевидцы говорят, что злоумышленник вел себя неадекватно,

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В этот вечер в доме КВН состоялась первая игра 1/8 финала премьер-лиги.