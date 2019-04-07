Brexit может вообще никогда не состояться - Мэй

Британский премьер намерена снова ехать в Брюссель, чтобы договориться о дополнении к статье 50.

Выход Великобритании из ЕС может провалиться, если британский парламент и правительство не достигнут компромисса относительно сделки по Brexit, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте британского премьера. Мэй заверила, что обеспечение Brexit остается для нее приоритетом с момента прихода на должность.

Мэй считает, что наилучший способ выхода страны из ЕС – соглашение, достигнутое между Лондоном и ЕС в ноябре прошлого года. Тем не менее, несмотря на ее усилия, сделка три раза отклонялась парламентом, и нет никаких признаков того, что документ могут одобрить в ближайшем будущем.

«Поскольку парламент ясно дал понять, что остановит уход Великобритании без сделки, у нас теперь есть суровый выбор: покинуть ЕС с соглашением или вообще не уходить», – говорится в заявлении.

По мнению Мей, Лондон должен обеспечить Brexit, и для этого, необходимо достигнуть компромисса по сделке.

«Если мы не сможем получить большинство среди депутатов-консерваторов и депутатов от DUP, у нас не будет другого выбора, кроме как обратиться к Палате общин», – отметила премьер.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем выше риск того, что Великобритания вообще никогда не уйдет", - заявила Мэй.

По ее словам, она намерена снова ехать в Брюссель на следующей неделе, чтобы договориться о дополнении к статье 50.

"Я намерена достичь соглашения с моими коллегами-лидерами ЕС, что будет означать, что если мы сможем договориться о сделке здесь, мы сможем покинуть ЕС всего за шесть недель", - отметила она.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила президента Европейского Совета Дональда Туска отложить дату выхода Британии из Европейского Союза до 30 июня.