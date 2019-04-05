Мэй попросила отсрочить Брексит до 30 июня

Правительство Британии продолжит добиваться принятия Палатой общин соглашения о выходе из ЕС, чтобы документ можно было ратифицировать до начала выборов в Европарламент в мае.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просит президента Европейского Совета Дональда Туска отложить дату выхода Британии из Европейского Союза до 30 июня.

Об этом говорится в письме главы британского правительства к Туску, обнародованному на сайте британского правительства.

Мэй объясняет, что Палата общин отказалась принимать соглашение о выходе Британии из ЕС, и по этой причине, если между Британией и Евросоюзом не будет согласована дальнейшая отсрочка выхода из ЕС, то Великобритания вынуждена будет покинуть Евросоюз без соглашения в 23:00 12 апреля.

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"Соединенное Королевство предлагает, чтобы этот период завершался 30 июня 2019 года", - говорится в письме Мэй.

В то же время, она заявила, что, если все же Палата общин примет соглашение о Brexit, чтобы потом стороны его ратифицировали, правительство Великобритании предлагает завершить период выхода из ЕС в более ранний период.

Также Мэй заявила, что правительство Великобритании хочет согласовать временные рамки для ратификации соглашения, чтобы выход из ЕС мог состояться до 23 мая, когда начнутся выборы в Европейский парламент. Однако, если этого не произойдет, Великобритания продолжит осуществлять подготовку к проведению выборов в Европарламент.