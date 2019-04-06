Гражданам Великобритании начали выдавать паспорта без "Евросоюза" на обложке (фото)

Новые паспорта темно-красного цвета были введены с 30 марта, на следующий день после того, как Британия должна была выйти из ЕС.

Граждане Великобритании начали получать новые паспорта без слов "Европейский Союз" на обложке, несмотря на задержку на Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", британцы показывают новые паспорта в соцсетях.

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"Действительно потрясена. Забрала сегодня свой новый паспорт - мой старый заканчивается в ближайшие несколько месяцев. Смотрите ниже: Найдите разницу!", - написала в Twitter одна из пользователей.

Новые паспорта темно-красного цвета были введены с 30 марта, на следующий день после того, как Британия должна была выйти из ЕС, но некоторые граждане все равно могут получить старую версию до исчерпания запасов, отмечает ВВС.

Темно-синие паспорта, напоминающие британский дизайн до вступлению в ЕС, должны начать выдавать с конца года.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5 — Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) April 5, 2019

Решение об отмене надписи "Европейский Союз" было принято в ожидании, что Британия покинет ЕС в конце марта, как и планировалось.

Представитель Министерства внутренних дел заявила, что "для британских граждан не будет никакой разницы, пользуются ли они паспортом, который содержит слова Европейский Союз, или паспортом без этих слов".

Напомним, после Brexit граждане Великобритании смогут въезжать в ЕС без виз на короткий срок до 90 дней, при условии, что граждане ЕС будут иметь те же условия во время путешествия в Британию.