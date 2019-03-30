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В Лондоне прошли массовые протесты из-за Brexit

01:51, 30 марта 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

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Участники демонстрации, протестовавшие против отсрочки выхода страны из Евросоюза, размахивали британскими флагами, пели и кричали "Brexit сейчас!".

Работники парламента получили сообщение с призывом не оставаться там без уважительных причин и покинуть здание. На площади, где проходил митинг, находилось большое количество полиции. Движение транспорта вокруг здания парламента было перекрыто.

Как сообщал УНИАН, Палата общин британского парламента 29 марта провела очередные дебаты относительно соглашения о выходе Великобритании из состава ЕC. В результате обсуждения депутаты уже в третий раз отклонили подготовленное правительством соглашение: против проголосовали 344 депутата, за - 286.

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Теги: #Лондон#Великобритания#Brexit