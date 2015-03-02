Король Иордании назвал борьбу с "Исламским государством" Третьей мировой войной

В эксклюзивном интервью ведущему телеканала CNN Фариду Закарии король Иордании Абдулла II назвал борьбу против группировки "Исламское государство" Третьей мировой войной. Это первое интервью монарха после публикации видеозаписей с казнью иорданского пилота, захваченного в плен боевиками, передает NEWSru.com.

Абдулла II считает, что дать отпор террористам должен весь мир. "Я уже говорил это лидерам исламского и арабского мира и миру в целом - это третья мировая война, которая должна объединить мусульман, христиан и представителей других конфессий в борьбе всего поколения. Это не война Запада. Это война внутри ислама, где все противостоят этим преступникам. Военная операция - это краткосрочный этап решения проблемы, есть еще и промежуточный этап, касающийся безопасности, и долгосрочный, лежащий в области идеологии", - подчеркнул король.

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Он отметил также, что президент США Барак Обама прав, избегая называть группировки типа ИГ "исламскими экстремистами", не желая давать даже намека на их возможную легитимизацию и тем самым признавать за ними право называться представителями ислама.

"Они добиваются легитимизации, которой у них не может быть в рамках ислама", - заявил Абдулла. Он подчеркнул, что разделение мусульман на "умеренных" и "экстремистов" неправомерно: "Называть их исламскими экстремистами - большая ошибка, именно этого они и хотят. Мусульмане - это мы, а кто эти люди - я не знаю, но они не имеют никакого отношения к нашей вере. Когда лидер ИГ Багдади выступил со своим манифестом, даже экстремисты отстранились от того, что он наговорил".

Комментируя появление видеозаписей с казнью иорданского пилота, король заявил, что его цель - запугать людей, это обычный образ действий террористов. При этом они пытаются привязать свое существование к истории ислама и халифату, и убедить обманутых мужчин и женщин в том, что не имеет никакого отношения к настоящей истории.

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"Варварство, с которым они казнили нашего отважного героя, думаю, потрясло мусульман всего мира, особенно иорданцев и соседей, и оно не имело никакого отношения к исламу", - сказал король, заметив, что сам не стал смотреть шокирующее пропагандистское видео, но получил полное представление о его содержании.

"Если ИГ хотело запугать иорданцев, то оно добились обратного эффекта, - подчеркнул монарх. - Изучив нашу историю, становится ясно, что противник часто превосходил нас по численности и оружию, но мы всегда давали отпор, которого никто не ожидал. То, что произошло, можно назвать так: ИГ дернуло тигра за хвост. Это только усилило желание иорданцев сплотиться вокруг своего флага и снять перчатки перед боем".