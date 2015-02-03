Иордания обещает месть за убитого исламистами пилота

Вооруженные силы Иордании подтвердили, что пилот Муаз аль-Касасбе был убит, передает радио "Свобода".

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А король Иордании Абдалла Второй прервал визит в США и срочно возвращается в свою страну.

Ранее сегодня исламистская группировка «Исламское государство» обнародовало видеозапись, на которой показывает сожжение заживо захваченного ею иорданского военного пилота.

Исламисты заявляют, что человек, который стоит, охваченный огнем, в металлической клетке, - это Муаз аль-Касасбе, пилот Военно-воздушных сил Иордании, самолет которого разбился 24 декабря в Сирии во время боевого вылета в составе международной коалиции под руководством США для нанесения воздушных ударов по позициям боевиков «Исламского государства».

Ранее исламисты пытались обменять пилота на свою сообщницу, которая осуждена в Иордании к смертной казни и пребывает в камере смертников, но эта сделка сорвалась.