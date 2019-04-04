Авиакатастрофа Boeing в Эфиопии: СМИ назвали новую версию причин трагедии

Столкновение с неизвестным предметом привело к повреждению "угла атаки" и вызвало активацию системы коррекции маневрирования (MCAS), которая автоматически и направил нос самолета вниз.

Авиакатастрофа самолета Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines могла быть вызвана столкновением с птицей или другим посторонним предметом.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с расследованием авиакатастрофы.

По данным собеседников телеканала, столкновение с неизвестным предметом привело к повреждению "угла атаки" и вызвало активацию системы коррекции маневрирования (MCAS), которая автоматически направила нос самолета вниз.

В результате пилоты не смогли восстановить контроль над самолетом, и он разбился.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби.

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В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

Лайнер такой же модели разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек.

Следователи заметили схожий сценарий в обеих катастрофах и предположили, что к трагедии привел сбой в работе системы для предотвращения сваливания. В результате сбоя программного обеспечения система в обоих случаях направляла самолеты в пике, несмотря на попытки пилотов сохранить контроль.