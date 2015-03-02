ООН: В результате военных действий на Донбассе погибли почти 6 тысяч человек

В результате военных действий на востоке Украине погибли почти шесть тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель миссии ООН по правам человека в Украине Армен Арутюнян на брифинге.

«С середины апреля 2014 года до середины февраля 2015 года задокументирована гибель по меньшей мере 5809 человек, а также ранение 14 тысяч 740 человек на востоке Украины. Из них 1112 были убиты и 3713 ранены в период с 1 декабря 2014 года по 15 февраля 2015 года», - подчеркнул Арутюнян.

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Вместе с тем он заметил, что, принимая во внимание то, что полный отчет о человеческих жертвах, особенно возле Донецкого аэропорта и в районе Дебальцево еще не представлен, миссия ООН по правам человека оценивает общее количество погибших людей на востоке Украины по состоянию на 2 марта около шести тысяч человек.