Как Европа "закрывает" Интернет

26 марта Европарламент, несмотря на множественные протесты общественности, а также наличие петиции против Директивы об Авторском праве на Едином Цифровом Рынке, собравшей более пяти миллионов подписей, утвердил новые правила авторского права для интернета. Основными нововведениями Директивы являются:

- Интернет-платформы теперь будут нести ответственность за контент, который размещают (загружают) пользователи

- Некоторые загруженные материалы, такие как мемы или GIF-файлы, теперь специально исключены из директивы

- Гиперссылки на новостные статьи, сопровождаемые «отдельными словами или очень краткими выдержками», могут свободно распространяться

- Журналисты должны получать долю от любого дохода, связанного с авторским правом, получаемого их издателем новостей

- «Налог на ссылки» - поисковые системы, платформы социальных сетей и сайты агрегации должны делиться доходами с издателями, если их контент отображается.

Многие специалисты считают, что новые правила авторского права в Европе означают фактически «закрытие» Интернета. Такое мнение отчасти верное, поскольку такие ограничения могут привести, может не к закрытию, но к ограничению Интернета однозначно.

В Директиве предполагается, что сайты-агрегаторы новостей будут платить издателям за использование фрагментов их статей на своих платформах. В Директиве закреплено, что издатели «могут получать справедливое и соразмерное вознаграждение за их цифровое использование их публикаций поставщиками услуг информационного общества».

Однако, на данный момент не совсем понятно, как будет работать данное правило. Какая часть статьи должна быть передана для оплаты платформой за ее использование в Интернете? В Директиве говорится, что платформам не придется платить, если они делятся «простыми гиперссылками, которые сопровождаются отдельными словами», но, поскольку большинство ссылок обычно сопровождаются несколькими словами, скорее всего, многие платформы и агрегаторы новостей будут вынуждены платить за использование статей.

Многие специалисты считают, что новые правила авторского права в Европе означают фактически «закрытие» Интернета. Такое мнение отчасти верное, поскольку такие ограничения могут привести, может не к закрытию, но к ограничению Интернета однозначно

Традиционно, ответственность за контент, который загружается на платформы Facebook и YouTube, несли интернет-пользователи, но не сами платформы. Новые правила же возлагают на платформы прямую ответственность за контент, который они размещают, за некоторыми исключениями. Что это значит? Это означает, что издательские платформы, на которых размещают тексты пользователи, должны быть уверены, что такие тексты не нарушают авторские права. То есть, такие платформы, как YouTube, должны быть уверены и каждый раз проверять, не нарушает ли загруженный пользователями видеоконтент авторское право, а сайты обмена фотографиями теперь должны будут следить за размещаемыми изображениями, защищенными авторским правом.

Это безусловно повысит шансы правообладателей, особенно музыкантов, исполнителей и авторов сценариев, а также издателей новостей, на заключение более выгодных соглашений о вознаграждении за использование их произведений на интернет-платформах. Однако, введение ответственности интернет-платформ за весь контент, загружаемый пользователями, может привести к тому, что интернет-платформы будут удалять любой контент при любом намеке на нарушение авторского права, без разбирательства. Это, в свою очередь, может привести к злоупотреблениям со стороны конкурентов и любых заинтересованных лиц.

Нововведения, перечисленные выше, напрямую не коснутся Украины, однако, можно предполагать, что интернет-платформы будут еще активней реагировать на обращения о возможных нарушениях авторского права и в Украине. Также можно ожидать, что с момента имплементации нововведений в законодательства стран-членов Европейского Союза (до 26 марта 2021 года), ЕС может потребовать от Украины (как претендента на вступление в Союз) гармонизировать свое законодательство в сфере авторского права в соответствии этими правилами.

Мария Коваль, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»