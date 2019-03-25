Помпео призвал Россию прекратить отправку военных в Венесуэлу

В Вашингтоне настаивают, что введение российского военного персонала в Венесуэлу создает риски для жителей страны.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прекратитьотправлять российских военных в Венесуэлу.

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Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя Госдепартамента США Роберта Палладино по итогам сегодняшнего телефонного разговора Помпео и Лаврова.

"Госсекретарь Помпео сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединенные Штаты и страны региона не будут бездействовать, когда Россия обостряет напряженность в Венесуэле. Дальнейшее введение российского военного персонала в поддержку незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле создает риск продолжения страданий венесуэльского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает временного президента Хуана Гуйдо", - отмечается в сообщении.

"Госсекретарь призвал Россию прекратить неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам, в частности к подавляющему большинству стран Западного полушария, которые добиваются лучшего будущего для народа Венесуэлы", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января там начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя врио. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.

В январе СМИ сообщили, что боевики российской частной военной компании "Вагнер" прибыли в Венесуэлу для охраны Мадуро от возможного ареста.

В феврале армия Венесуэлы была приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США. Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями, если они продолжат поддерживать Мадуро.

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы в воскресенье, 24 марта, подтвердил журналистам прибытие в страну самолета с российскими военными на борту.