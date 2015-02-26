Меркель надеется, что РФ не повторит в Молдове украинский сценарий

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что Россия не повторит в Молдове действия, которые она совершила в отношении Украины, передает Радио Свобода.

«Надеемся, что нет. Сейчас мы находимся в процессе обеспечения прекращения огня в Украине, которого будут придерживаться в течение длительного периода», - сказала Меркель в четверг, 26 февраля, отвечая на вопрос журналиста после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились о прекращении огня на Донбассе с 15 февраля. Но эти договоренности постоянно нарушаются. Пророссийские сепаратисты и войска России продолжили наступление на Дебальцево и заставили украинские войска отступить. Россия утверждает, что не связана никакими обязательствами по минскими договоренностями, а есть лишь их «гарантом», а не участником.

16 марта 2014 года при военной и политической поддержке России в Крыму произошел неконституционный и непризнанный ни международным сообществом, ни Украиной "референдум о самоопределении" Крыма. После этого 21 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о "присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации".

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. В свою очередь Москва любые обвинения отвергает. Россия лишь отмечает, что на Донбассе могут быть российские «добровольцы».

Россия также поддерживает самопровозглашенную власть в Южной Осетии и Абхазии, сепаратистских регионах Грузии, а также в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы.