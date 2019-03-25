В Ботсване мужчина после ссоры с женой угнал самолет и протаранил дом (видео)

Сообщается, что в результате инцидента скончался только пилот, все остальные успели эвакуироваться.

Мужчина в Ботсване протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой. По данным местных СМИ, ссора между супругами произошла на вечеринке в честь будущего ребенка.

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Мужчина грубо повел себя с супругой, гости попросили его уйти с праздника. После этого обиженный супруг позвонил своему другу, чтобы узнать, где именно находится его жена. Заподозрив неладное, друг попросил всех гостей покинуть дом. Через некоторое время в здание влетел самолет.

Сообщается, что в результате инцидента скончался только пилот, все остальные успели эвакуироваться.

Как сообщал УНИАН, ранее на Мальте самолет британского лорда из-за сильного ветра протаранил здание.