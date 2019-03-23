В Норвегии из-за поломки эвакуируют круизный лайнер (видео)

В районе происшествия наблюдается сильный ветер.

Спасатели эвакуируют людей с пассажирского лайнера Viking Sky, у которого у берегов Норвегии отказал двигатель.

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Всего на нем порядка 1,3 тыс. пассажиров и членов команды, передает kommersant. Сначала судно дрейфовало к берегу, затем ему удалось бросить якорь в приблизительно 2 км от него.

Людей с лайнера отправляют в соседнюю деревню. «Если придется эвакуировать всех, это займет длительное время», - приводит Reuters слова представителя спасательной службы. В районе происшествия наблюдается сильный ветер.