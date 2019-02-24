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Во время выборов в Нигерии убиты 16 человек

03:16, 24 февраля 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

В день голосования на всеобщих президентских и парламентских выборах в Нигерии в субботу, 23 февраля, по меньшей мере 16 человек были убиты.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, по данным общественной организации Situation Room, которая мониторит проведение голосования, инциденты, приведшие к гибели людей, произошли в восьми штатах. Организация сообщила также о нарушении правил голосования и поджоге избирательных ящиков и документов в городе Лагос.

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В частности, как сообщили в полиции, в южном штате Риверс неизвестные боевики застрелили бывшего лидера местного самоуправления и его брата в районе Андони. Обе жертвы были членами правящей партии "Всеобщий прогрессивный конгресс" действующего президента Мухаммаду Бухари. Кроме того, одетые в военную форму люди заходили в некоторые избирательные участки в районе города Окрика в штате Риверс и забирали материалы для голосования.

Кроме того, были отдельные сообщения о насилии и нападениях на избирательные участки по всей стране. На одном избирательном участке в районе Яба в Лагосе произошли столкновения, когда неизвестные раздавали избирателям наличные. Кроме того, местные жители сообщают о запугивании избирателей бандитами. Сообщается, что явка на выборы ниже по сравнению с прошлыми годами.

Как сообщал УНИАН, в январе на северо-востоке Нигерии связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) боевики захватили город Ранн.

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Теги: #Нигерия#теракты