Суд огласил еще один приговор Манафорту: к заключению добавили более 3,5 лет (видео)

Манафорт должен провести за решеткой всего около 6 лет в соответствии с наказаниями по двум судебным процессам.

Суд в Вашингтоне приговорил бывшего советника экс-президента Виктора Януковича, экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 43 месяцам заключения дополнительно к ранее объявленному ему наказанию судом в Вирджинии по другому делу.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Как отмечается, в Вашингтоне Манафорта в общей сложности приговорили к 73 месяцам заключения по обвинениям, связанным с его лоббизмом в интересах клиентов из Украины. Но 30 месяцев из этого срока он будет отбывать одновременно со сроком в соответствии с предыдущим приговором в Вирджинии, а остальные 43 месяца - после.

В общей сложности, в соответствии с двумя приговорами, Манафорт проведет за решеткой более 6 лет, согласно наказаниям, назначенным по двум судебным процессам.

Судья отметила, что Манафорт не раскаялся в своих действиях вовремя.

В ходе оглашения приговора в среду судья подчеркнула, что вопрос заговора с Россией не рассматривался в этом деле, а, следовательно, не был решен в ходе его рассмотрения. СМИ США акцентируют внимание на Манафорте именно как на самом известном обвиненном по результатам работы следствия относительно вмешательства России в политические процессы в США.

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Как сообщал УНИАН, 8 марта бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа, экс-советник экс-президента Виктора Януковича 69-летний Пол Манафорт был приговорен к 47 месяцам тюремного заключения.

Манафорт получил почти 4 года тюрьмы за мошенничество с банками и правительством, а также за неуплату налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, в первую очередь - из окружения Януковича.

Сообщалось, что ожидается второй приговор Манафорту другого федерального судьи за два преступления, в которых он признал себя виновным в прошлом году - в заговоре и давлении на судей.