Сикорский получил письмо с угрозами, в его офисе проводят обыск

Маршалок Сейма (спикер парламента - ред.) Польши Радослав Сикорский получил письмо с угрозами, в его офисе проводится обыск, сообщает Европейская правда со ссылкой на польский телеканал TVN24.

Письмо с угрозами получил как сам Сикорский, так и работники его офиса.

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Содержание письма было следующим: "Через сутки Сикорский умрет, его убьют. Бомба взорвется в полдень 24.02.2015 года".

Авторы угроз отмечают, что кто-то "должен умереть для того, чтобы появилась новая свободная Польша".

Заканчивается письмо словами католической молитвы.

В офисе Сикорского в Быдгоще ищут взрывчатку.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению Сикорского, откладывать поставки оружия Украине нецелесообразно.