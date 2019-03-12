ИРА взяла ответственность за рассылку конвертов с небольшими бомбами в Британии

По данным полиции, одна из пяти посылок, вероятно, пропала.

Ответственность за рассылку в Лондоне и Глазго самодельных взрывных устройств взяла на себя военизированная группировка Ирландская республиканская армия (ИРА), заявляет полиция Британии.

По данным полиции Лондона и полиции Шотландии, в прошлом аналогичные отправления рассылались различными группами ирландских республиканцев, пишет Би-Би-Си.

Подозрительные пакеты с небольшими взрывными устройствами были обнаружены 5 и 6 марта в аэропортах Хитроу и лондонского Сити, на вокзале Ватерлоо, а также в Университете Глазго.

По данным полиции, ИРА заявила, что берет ответственность за рассылку взрывных устройств в понедельник базирующемуся в Белфасте изданию Irish News.

"Принимая во внимание, что полученные на прошлой неделе посылки с взрывными устройствами были похожи на те, которые в прошлом отправляли группы республиканцев из организаций, действующих в Северной Ирландии, полиция уже рассматривала эту версию. Однако мы готовы рассмотреть и другие возможные версии", - говорится в заявлении британской полиции.

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По данным полиции, одна посылка, вероятно, пропала. Представители ИРА заявили изданию Irish News, что всего было отправлено пять взрывных устройств. Однако пока обнаружены только четыре посылки.

"Мы призываем людей сохранять бдительность и сообщать полиции обо всем, что вызывает подозрение", -заявили в полиции.

Также полиция разослала ряду учреждений, которые с большей вероятностью могут оказаться целью подобных атак, подробные рекомендации о действиях в случае возникновения опасности.

5 марта по разным адресам в Лондоне были обнаружены три отправления со взрывными устройствами.

Утром появились первые сообщения об обнаружении первой из этих посылок в центре Компасс на территории аэропорта Хитроу. В следующие три часа в разных районах Лондона нашли еще два подобных пакета.

По данным Скотленд-Ярда, все отправления были упакованы в белые почтовые конверты формата A4, в которые были вложены желтые посылочные конверты. Одно из взрывных устройств загорелось в руках у сотрудника аэропорта Хитроу, который вскрывал конверт.

"Устройства обладают способностью воспламеняться и могут стать причиной небольшого возгорания", - сообщил антитеррористический отдел столичной полиции.

Лондонская полиция ведет расследование вместе со своими ирландскими коллегами, так как на конвертах, доставленных в Хитроу и на вокзал Ватерлоо были наклеены почтовые марки Ирландии.

На следующий день, 6 марта, подозрительная посылка была обнаружена в почтовой комнате Университета Глазго. Несколько университетских зданий были эвакуированы перед тем, как была произведена детонация устройства.