В офисы лондонских аэропортов и вокзала прислали конверты с небольшими бомбами
Офисы вокзала Ватерлоо и аэропортов Хитроу и Лондон-Сити 5 марта получили по почте посылки с «маленькими самодельными взрывными устройствами», сообщает Скотленд-Ярд.
Открыли посылку лишь сотрудники штаб-квартиры Хитроу. В результате конверт сгорел; никто не пострадал, передает Медуза.
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Инциденты почти не повлияли работу аэропортов и вокзала. На время было перекрыто сообщение с аэропортом Лондон-Сити по легкому метро DLR.
Расследованием случившегося занимается контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.
Информации о возможных мотивах преступников пока нет. В сообщении полиции сказано, что пока никто не задержан.
Ранее УНИАН сообщал, что судв США вынес официальные обвинения Цезару Сайоку, подозреваемому в рассылке посылок со взрывными устройствами. Тогда американские правоохранители изъяли 13 подозрительных посылок, отправленных ряду политиков и общественных деятелей США. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро. Вскоре после отправки 12-ой посылки полиции США удалось задержать подозреваемого.