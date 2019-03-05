В офисы лондонских аэропортов и вокзала прислали конверты с небольшими бомбами

На время было перекрыто сообщение с аэропортом Лондон-Сити по легкому метро DLR.

Офисы вокзала Ватерлоо и аэропортов Хитроу и Лондон-Сити 5 марта получили по почте посылки с «маленькими самодельными взрывными устройствами», сообщает Скотленд-Ярд.

Открыли посылку лишь сотрудники штаб-квартиры Хитроу. В результате конверт сгорел; никто не пострадал, передает Медуза.

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Инциденты почти не повлияли работу аэропортов и вокзала. На время было перекрыто сообщение с аэропортом Лондон-Сити по легкому метро DLR.

Расследованием случившегося занимается контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

Информации о возможных мотивах преступников пока нет. В сообщении полиции сказано, что пока никто не задержан.

Ранее УНИАН сообщал, что судв США вынес официальные обвинения Цезару Сайоку, подозреваемому в рассылке посылок со взрывными устройствами. Тогда американские правоохранители изъяли 13 подозрительных посылок, отправленных ряду политиков и общественных деятелей США. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро. Вскоре после отправки 12-ой посылки полиции США удалось задержать подозреваемого.