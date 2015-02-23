Австралийский премьер признался, что вел переговоры об отправке войск на Донбасс

Премьер-министр Австралии Тони Эббот в парламенте страны заявил, что после катастрофы рейса MH17 на Донбассе вел переговоры с Нидерландами о совместном развертывании войск на востоке Украины. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на The Australian.

В августе 2014 года The Australian писал, что Эббот был "готов отправить в Украину 1000 австралийских военнослужащих" в рамках совместной операции с Нидерландами, чтобы обеспечить безопасность на месте крушения лайнера MH17.

По данным издания, были подготовлены "детальные планы" развертывания войск, однако впоследствии Эббот отказался от этой идеи.

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"Мы говорили с голландцами о совместной операции", - сказал Эбботт, отвечая на вопрос представителя оппозиции в парламенте. При этом он отметил, что не поднимал вопрос о численности контингента. "Этот вопрос возник в результате важнейшей и крайне необходимой дискуссии между нашими и голландскими военными о защите наших жизненно важных интересов", - добавил премьер.

Напомним, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", совершавший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля на территории Украины в районе населенного пункта Грабово в Донецкой области. По предварительным данным, лайнер был сбит террористами "ДНР" из зенитно-ракетной установки "Бук-5М". В результате падения погибли 298 человек, в том числе 85 детей. Большинство пассажиров были голландцами, в числе погибших были также граждане Австралии.