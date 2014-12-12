The Guardian: Тони Эбботт говорит, что Австралия может поставлять уран и уголь в Украину

Об этом сообщает Шалайла Медхора в статье под названием «Тони Эбботт говорит, что Австралия может поставлять уран и уголь в Украину», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Австралия рассматривает возможность экспорта угля и урана в Украину, о чем было объявлено, когда лидеры двух стран встречались для исторического государственного визита.

Президент Украины Петр Порошенко стал первым украинским лидером, посетившим Австралию, после того, как принял приглашение от австралийского премьер-министра Тони Эббота, чтобы обсудить вопросы безопасности после сбиения самолета МН17 малазийских авиалиний в июле.

«Жестокое преступление с MH17 сблизило наши страны особым образом», сказал Эбботт журналистам в четверг.

«Я хочу сказать Вам спасибо, Петр, ​​за помощь и содействие, которое Украина и ваше правительство оказали Австралии и нашим гражданам в связи с последствиями этого ужасного злодеяния. И после такой трагедии, я считаю, дружба между австралийским и украинским народами будет сильной и прочной», сказал Эбботт.

Открытие постоянного посольства Австралии в Киеве планируется в феврале, а Порошенко пригласил Эббота в Украину с государственным визитом, заявив, что он является одним из самых популярных зарубежных лидеров в стране. «Хорошо быть популярным, даже если только в Киеве», пошутил Эббот.

Эббот и Порошенко посетили в экуменическую церковную службу в четверг в честь почти 300 жертв крушения MH17, 38 из которых были австралийцами.

«Я должен признать, что вера играет большую роль в нашей культуре и в общественной жизни, в культуре и общественной жизни цивилизованных стран», сказал Эбботт.

«Вряд ли есть страна на Земле, подвергнутая такой угрозе, как Украина. Если пренебрегают свободой одной страны, значит, пренебрегают свободой всех. Я хорошо узнал Петра Порошенко за последние несколько месяцев. И я хочу сказать, что не только у Украины, но и у свободы есть прекрасный заступник в лице президента Украины».

Австралия внесла свою часть вклада Международного валютного фонда, направленного на стабилизацию Украины, которая оказалась в нестабильной ситуации после присоединения Крыма Россией в марте. Россия на стороне повстанцев на востоке Украины, но отрицает предоставление им оружия, которым был сбит самолет Малазийских авиалиний.

Эббот и Порошенко признали важность обеспечения источников энергии для Украины, и Эббот сказал, что Австралия будет рассматривать возможность экспорта угля и урана в страну.

Россия пригрозила подать на Украину в международный суд, если она не оплатит более $ 3 млрд, которые должна Кремлю за неоплаченный долг по энергоресурсам. Поставки природного газа из России в Украину начались снова после шестимесячного перерыва, положив конец энергетическому кризису в стране.

Эббот также сообщил, что Австралия даст $ 2 млн украинской армии, но избегал вопроса о том, принимает ли Австралия ту или иную сторону в конфликте.

«Сторона, которую мы принимаем – это сторона свободы, демократии и самоопределения», сказал Эбботт, добавив, что он провел откровенную беседу с президентом России Владимиром Путиным, когда лидер был в Австралии для участия в саммите G20 в Брисбене в прошлом месяце. «Мы стремимся к свободе и достоинству для каждого человека в каждой стране, и это не означает принимать чью-либо сторону».

Эббот хочет, чтобы Путин сдержал свои обещания о содействии установлению мира в регионе. «Я сказал президенту Путину, которого, очевидно, узнал достаточно хорошо за последние несколько месяцев, что это возможность для него, быть государственным деятелем, а также патриотом», сказал Эбботт. «И я призываю всех, прислушаться к лучшему в своей природе в этой ситуации, потому что… мы либо все будем идти вперёд вместе, либо никто из нас не будет продвигаться вообще».

Порошенко хочет, чтобы лиц, ответственных за сбиение MH17 признали террористической организацией, и заявил, что Украина «вела войну за мир», чтобы защитить свои границы. «Правда с нами», сказал Порошенко. «Весь мир с Украиной, а Россия остается в изоляции».

Россия отрицает факт отправки войск в восточную часть Украины, заявляя, что российские бойцы, которые там находятся, это добровольцы, которые сопереживают крымчанам, многие из которых ищут лидерства Москвы.

Австралия осудила аннексию полуострова, и призвала к более жестким санкциям, которые могут быть наложены на Россию, пока мирные переговоры не будут успешными.