В Италии катастрофически сократился урожай оливок из-за глобального потепления

Из-за худшего за 25 лет урожая стране, вероятно, придется начать импортировать оливки.

Чрезвычайные погодные явления стали главным фактором обвала урожая оливок в Италии. Сокращение количества плодов на 57% вызвало даже протесты в Риме.

Как пишет The Guardian, оливковые деревья в Средиземноморье пострадали от разрушительных погодных явлений, которые совпадают с предсказаниями относительно последствий климатических изменений. Это нерегулярные осадки, заморозки в начале весны, сильные порывы ветра и засухи летом.

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Директор Европейско-Средиземноморского центра по климатическим изменениям профессор Риккардо Валентини пояснил: «Существуют четкие закономерности в наблюдениях, которые указывают, что такие экстремальные погодные явления стали главным фактором сокращения производительности в выращивании продуктов питания».

«Мороз в Средиземноморье – это аномалия для нас. В любом случае эти крайности важны и были предсказаны сценариями климатических изменений», - добавил он.

Несколько отчетов межправительственной панели ООН по климатическим изменениям (IPCC) говорили о том, что погодные экстремумы – это главное следствие климатических изменений.

«Мы знаем, что таких явлений и аномалий будет больше в будущем», - сказал Валентини.

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Проблема наблюдается не только в Италии. Еврокомиссия прогнозирует, что в 2018-2019 годах урожаи оливок обвалятся и в других странах. В Португалии они сократятся на 20%, в Греции – на 42%. А источники в промышленных кругах допускают, что реальные цифры могут оказаться даже хуже.