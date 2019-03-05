Трамп заявил о сумасшествии конгрессменов-демократов
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что представители Демократической партии в Конгрессе США, которые инициировали расследование против него, «окончательно сошли с ума».
Таким образом он отреагировал на заявление члена комитета по судебным делам в палате представителей Джеррольд Надлер о начале широкомасштабного расследования деловой и политической деятельности Трампа, в рамках которого они намерены допросить более 80 человек.
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«Когда они поняли, что с Россией сговаривались только лживая Хиллари Клинтон и демократы, Надлер, Шифф и главы комитетов окончательно сошли с ума», — написал Трамп.
Он добавил, что демократы разослали 81 письмо для опроса по делу о предполагаемом сговоре Трампа с Россией, чтобы «преследовать невинных людей».
«Они ничего не дают сделать для нашей страны!» — заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что демократы потребовали показания десятков человек по делу против Трампа.
Now that they realize the only Collusion with Russia was done by Crooked Hillary Clinton & the Democrats, Nadler, Schiff and the Dem heads of the Committees have gone stone cold CRAZY. 81 letter sent to innocent people to harass them. They won’t get ANYTHING done for our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2019