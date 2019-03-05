Трамп заявил о сумасшествии конгрессменов-демократов

Таким образом он отреагировал на заявление члена комитета по судебным делам в палате представителей Джеррольд Надлер о начале широкомасштабного расследования деловой и политической деятельности Трампа.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что представители Демократической партии в Конгрессе США, которые инициировали расследование против него, «окончательно сошли с ума».

Таким образом он отреагировал на заявление члена комитета по судебным делам в палате представителей Джеррольд Надлер о начале широкомасштабного расследования деловой и политической деятельности Трампа, в рамках которого они намерены допросить более 80 человек.

Читайте такжеТри комитета Конгресса США потребовали подробностей о переговорах Трампа и Путина

«Когда они поняли, что с Россией сговаривались только лживая Хиллари Клинтон и демократы, Надлер, Шифф и главы комитетов окончательно сошли с ума», — написал Трамп.

Он добавил, что демократы разослали 81 письмо для опроса по делу о предполагаемом сговоре Трампа с Россией, чтобы «преследовать невинных людей».

«Они ничего не дают сделать для нашей страны!» — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что демократы потребовали показания десятков человек по делу против Трампа.