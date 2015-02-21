Меркель и Папа Римский обсудили конфликт на Донбассе

На встрече, которая длилась около 45 минут, Меркель и Франциск коснулись и ситуации в Украине. По сообщению Ватикана, в разговоре речь шла об обязательствах "найти мирное решение конфликта в Украине".

"Конечно, я рада, что те проблемы, которым мы уделяем основное внимание, охватывают вопросы, которые являются важными для Папы Римского и католической церкви", - отметила Меркель по результатам встречи, передает DW со ссылкой на dpa.

Учитывая стремление понтифика посодействовать урегулированию ситуации в Украине, Меркель добавила, что он вдохновил ее действовать "решительно и уверенно".

Читайте такжеМеркель и Олланд пригрозили России новыми санкциямиПапа Римский уже неоднократно призвал к восстановлению мира в Украине. В начале февраля Франциск И во время общей аудиенции в Ватикане также призвал положить конец боевым действиям на востоке Украины и возобновить диалог между сторонами конфликта. Тогда понтифик назвал "скандалом" тот факт, что на Донбассе друг против друга воюют христиане.