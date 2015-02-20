Юг США сковали рекордные морозы, погибли уже 15 человек (фото)

Об этом сообщают РИА Новости.

В штате Теннесси, где жертвами стали 11 человек, зафиксирована температура минус 15 градусов — самая низкая за последние несколько лет. Кроме этого, три человека погибли в штате Огайо и еще один — в Кентукки. Холода спровоцировали нарушение автомобильного движения, что привело к многочисленным авариям, в том числе с жертвами.

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"Наш город буквально парализован. Знаете, люди из северных штатов едва не смеются над нами. Я их понимаю, но мы-то к такому не привыкли", — приводит NBC News слова жительницы города Нэшвилл в штате Теннесси.

Резкое снижение температуры и обильные снегопады, нетипичные для юга и юго-востока США, были вызваны потоком холодного воздуха, который назвали "Сибирский экспресс". В Кентукки, Миссури, Теннесси и других штатах вскоре ожидаются новые снежные бури.