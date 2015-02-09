В Канаде шторм за сутки насыпал почти 2-метровые сугробы (видео)

На улицах образовались почти 2-метровые сугробы. Жизнь местных жителей может вернуться в норму через несколько дней, констатирует мэр города. Метеорологи винят в ударе стихии шторм «Ананасовый экспресс», сообщает Gismeteo.

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Городской пейзаж Китимата изменился до неузнаваемости. Власти северной части государства, а особенно города Китимат и района, обратились к местным жителям с просьбой оставаться в своих домах во время снегопадов.

Такие обильные снегопады в канадской провинции Британская Колумбия не наблюдались с 1961 года, когда снежный покров достиг около одного метра. Во вторник, 5 февраля, был побит рекорд снежных осадков в течение 24 часов. В Китимате выпало 1,2 м снега, в результате чего в общей сложности образовались 2-метровые сугробы. Осадки в виде снега продолжились и в последующие дни.

Метели вызвали много трудностей. Сильный снегопад вызвал перебои в подаче электроэнергии. Мэр города Китимат Фил Гермут просит людей экономить воду из-за сбоя питания, которое имеет существенное влияние на насосную систему города.

По данным метеорологов, метели принес так называемый «Ананасовый экспресс». Это поток воздуха, который может передвигать по земле огромное количество влаги. Один такой поток может нести в себе иногда столько воды, сколько может содержаться в нескольких реках Миссисипи. Это приводит к ливням, огромным бурям и гигантским зимним снегопадам.