США и Британию обвинили во взломе SIM-карт

По утверждению Intercept, это было сделано для того, чтобы украсть коды и получить возможность доступа к мобильным телефонам, передает Би-би-си.

Intercept заявляет, что эта информация получена от бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, живущего в России.

Компания Gemalto сообщила, что воспринимает эти сообщения очень серьезно.

Gemalto работает в 85 странах мира и имеет более 40 заводов.

The Intercept утверждает, что этот взлом позволил американским и британским спецслужбам секретно прослушивать и просматривать большую часть мобильных коммуникаций в мире, включая переговоры и переписку.

Среди клиентов Gemalto такие компании, как AT&T, T-Mobile, Verizon, Sprint и около 450 провайдеров мобильной связи в разных странах мира.

Читайте такжеСноуден получит «Штутгартскую премию мира» за разоблачения деятельности спецслужб США - СМИIntercept заявляет, что взлом был якобы совершен в 2010 году британcким центром правительственной связи GCHQ, занимающимся также радиоэлектронной разведкой, и американским Агентством национальной безопасности.

Ни одна из этих организаций не прокомментировала обвинения Intercept.