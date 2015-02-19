Истребители британских ВВС поднялись в воздух, когда на юге страны заметили российские военные самолеты

Истребители британских ВВС были подняты в воздух, после того как два российских военных самолета были замечены у побережья в графстве Корнуолл на юге страны.

Об это сообщает Минобороны Великобритании, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам представителя ведомства, истребители сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не покинули зону экономических интересов страны.

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При этом сообщается, что российские самолеты не нарушали суверенного воздушного пространство Британии.

Ранее министр обороны Британии Майкл Фэллон заявил, что Россия представляет реальную и непосредственную угрозу для государств Балтии.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2014 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские самолеты возле границ и воздушного пространства стран альянса представляют угрозу для гражданской авиации.