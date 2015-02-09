Истребители НАТО поднялись на перехват российского военного самолета над Балтикой

16:42, 09 февраля 2015
Мир
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Силы воздушной полиции НАТО в понедельник поднялись на перехват самолета вооруженных сил Российской Федерации над Балтийским морем.

Typhoon / REUTERS

Об этом говорится в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

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"Истребители Typhoon, относящихся к воздушной полиции НАТО, 9 февраля поднялись на перехват над Балтийским морем в нейтральной зоне неподалеку от границы Латвии самолета Ил-20, принадлежащего вооруженным силам РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, 6 февраля УНИАН сообщал, что истребители НАТО перехватили российский Ил-38.

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