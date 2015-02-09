Истребители НАТО поднялись на перехват российского военного самолета над Балтикой

Об этом говорится в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

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"Истребители Typhoon, относящихся к воздушной полиции НАТО, 9 февраля поднялись на перехват над Балтийским морем в нейтральной зоне неподалеку от границы Латвии самолета Ил-20, принадлежащего вооруженным силам РФ", - сказано в сообщении.

NATO Baltic Air Policing QRA ITA Typhoon jets on 9 FEB scrambled to intercept RU Armed Forces Il-20 over the Baltic Sea. - NBS (@Latvijas_armija) February 9, 2015

Напомним, 6 февраля УНИАН сообщал, что истребители НАТО перехватили российский Ил-38.