Истребители НАТО поднялись на перехват российского военного самолета над Балтикой
16:42, 09 февраля 2015Мир
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Силы воздушной полиции НАТО в понедельник поднялись на перехват самолета вооруженных сил Российской Федерации над Балтийским морем.
REUTERS
Об этом говорится в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.
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"Истребители Typhoon, относящихся к воздушной полиции НАТО, 9 февраля поднялись на перехват над Балтийским морем в нейтральной зоне неподалеку от границы Латвии самолета Ил-20, принадлежащего вооруженным силам РФ", - сказано в сообщении.
NATO Baltic Air Policing QRA ITA Typhoon jets on 9 FEB scrambled to intercept RU Armed Forces Il-20 over the Baltic Sea.
- NBS (@Latvijas_armija) February 9, 2015
Напомним, 6 февраля УНИАН сообщал, что истребители НАТО перехватили российский Ил-38.
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