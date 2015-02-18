Сербия, председательствующая в ОБСЕ, призывает немедленно прекратить любую военную активность на Донбассе

”В этот момент важно, чтобы немедленно была прекращена любая военная деятельность, и чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила полный доступ ко всем местам, включая в и вокруг Дебальцево”, - говорится в заявлении Дачича, распространенном в среду ОБСЕ, передает собственный корреспондент УНИАН.

Председательствующий в офисе ОБСЕ подчеркнул, что все подписанты Минских документов ответственные за безопасный, беспрепятственный доступ ко всем районам и свободу передвижения специальной мониторинговой миссии.

Читайте такжеОБСЕ: боевики заявили, что не готовы прекратить огонь на Донбассе

Дачич отметил, что доклады об отказе в доступе на местах для миссии ОБСЕ являются ”тревожными”. ”В частности, я призываю представителей так называемых ЛНР и ДНР безотлагательно сделать возможным доступ для миссии, что полностью соответствует Минским договоренностям и взятым обязательствам. Несмотря на усилия специального представителя, посла Тагльянини, доступ для наблюдателей на места в и вокруг Дебальцево не был разрешен”, - подчеркнул он.

Председательствующий в офисе ОБСЕ вновь напомнил, что прекращение огня было согласовано и распространяется на всю территорию конфликта, без исключения. ”Достичь полного и проверенного прекращения огня является необходимым условием для выполнения других согласованных шагов пакета мер, которые миссия ОБСЕ готова выполнить”, - подчеркивается в сообщении.