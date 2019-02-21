Россия в последнее время значительно уменьшила военное присутствие в странах бывшего СССР - французский эксперт

Старший аналитик Института исследований безопасности Европейского Союза (Франция) Станислав Секриеру считает, что Украина является «фокусом состязательности» с одной стороны РФ, с другой - Евросоюза и США.

Россия в последнее время значительно уменьшила военное присутствие в странах бывшего СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом старший аналитик Института исследований безопасности Европейского Союза (Франция) Станислав Секриеру сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Украина является «фокусом состязательности» с одной стороны РФ, с другой - Евросоюза и США.

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«Мы, анализируя развитие ситуации за последние десять лет, не можем игнорировать влияние третьих стран на регион (стран «Восточного партнерства»- УНИАН) - это страны Среднего и Ближнего Востока и Китай. Основными факторами внешней политики этих стран является то, что они прошли период интенсивного экономического роста, что привело к усилению их заинтересованности во внешнеполитических процессах. Второй аспект - это вопрос безопасности интересов», - заметил эксперт.

Он добавил, что страны Среднего и Ближнего Востока и Китай влияют на развитие политической и других видов ситуаций в регионе вокруг Украины.

«Мы можем сказать, что здесь есть стремление со стороны многих стран усилить свой военный и экономический потенциал», - отметил Секриеру.

«Внешняя политика РФ не направлена каким-то образом против этих стран, мы можем рассматривать как третьи страны относительно Украины, Россия может на них каким-то образом влиять, в том числе создавать какие-то определенные сложности для тех правительств, которые не являются дружественными, но ее возможности для этого сейчас уменьшились. Мы это видим по Украине. Можем сказать, что России сейчас стало сложнее поддерживать военное присутствие в странах бывшего Советского Союза, и оно значительно уменьшилось за последнее время», - считает он.