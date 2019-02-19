Washington Post: Запад должен помочь Украине сохранить траекторию реформ

После вхождения в избирательный цикл Киев не сможет проводить реформы до конца года, но ему все равно нужна поддержка и внимание других стран Европы.

Пять лет назад агрессия России против Украины переросла из экономической и политической угрозы в открытую военную атаку. Все началось еще летом 2013 года, когда российский президент Владимир Путин бросил все возможные силы на то, чтобы заставить соседнюю страну сойти с западного пути и присоединиться к его собственному проекту Евразийского союза.

Российская агрессия усиливалась вплоть до момента, когда шаткое перемирие было объявлено летом 2014-го. Это была атака таких масштабов, которых Европа не видела с 1940-х годов, пишет на страницах Washington Post бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Разорвав Грузию в 2008-м, Путин повторил сценарий, аннексировав Крым, и попытался расколоть остальную Украину.

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Но угроза для страны была даже еще большей. После десятилетий плохого управления и глубокой коррумпированности режима Виктора Януковича украинское государство было на грани банкротства. Агрессия России поставила на кон само его существование. Но Украина не распалась под давлением. Вместо этого она консолидировалась на президентских и парламентских выборах, продемонстрировав решимость не просто бороться против агрессора, но и искоренить коррупцию и плохое управление.

Теперь Украина предстала перед новыми президентскими и парламентскими выборами, которые определят ее курс на следующие 5 лет. Крым все больше под российским военным контролем. А коррупция и полукриминальные марионетки России, которые называют себя «республиками», до сих пор на Донбассе. Длительные дипломатические усилия по установлению мира ни к чему не привели. Более миллиона украинцев были вынуждены переехать, а около 13 тысяч – лишились жизни на войне.

Бильдт пишет, что устойчивые экономические реформы вернули Украину на путь твердого роста. Но потери, вызванные войной и годами кризиса, до сих пор не восстановлены. Дефицит бюджета был устранен, а коррумпированный газовый сектор коренным образом реформирован. Банковский сектор вернулся к здоровому состоянию, а соглашение об ассоциации с ЕС, из-за которого Путин даже решился на войну, ратифицировано и действует в полной мере. Сегодня около 45% торговли Украины приходится на рынок Евросоюза и лишь 7% - на Россию. Если добавить к уравнению реформы в секторе здравоохранения и пенсионной системе, а также децентрализацию, успехи будут казаться не такими и плохими.

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Но огромные проблемы остались. Коррупция до сих пор распространена и необуздана, хоть она немного и уменьшилась. А пробелы в стандартах жизни вызвали волну оттока талантов. К примеру, сегодня около миллиона украинцев поддерживают экономику Польши.

Нет сомнений, что в Украине сегодня распространено недовольство экономической и социальной ситуации в то время, как выборы уже приближаются. И можно быть уверенным, что Кремль потерпел серьезное поражение в 2014 году, теперь сделает все возможное, чтобы повлиять на украинские выборы и изменить ситуацию в свою пользу. Если вмешательство в американскую президентскую кампанию была приоритетом, то Украина для России в несколько раз важнее.

Главное послание Кремля убеждает, что Украина – это якобы безнадежный случай некомпетентности. И только Москва может управлять широким славянским миром. Россия разбрасывается ярлыками о «перевороте» и «фашистах», надеясь, что когда-то они приживутся и начнут приносить плоды.

На данный момент нельзя наверняка сказать, кто победит на украинских президентских выборах. Это настоящий демократический процесс, который России даже и не снился. Нет оснований верить, что хоть один из кандидатов, которые ставят под сомнение прозападную ориентацию Украины, сможет получить существенную поддержку избирателей. Поэтому базовый внешнеполитический курс, скорее всего, останется без изменений.

Однако, вопрос о продлении экономических реформ все же открыт. Некоторые кандидаты могут вернуть большие проблемы, от которых страна уже избавилась. А состав парламента, выборы которого пройдут в октябре, будет чрезвычайно важным. Придется ждать как минимум до конца года, прежде чем появится новое правительство, которое смогло бы продолжить работу над реформами.

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Украина – важная европейская страна с чрезвычайным экономическим потенциалом, если она продолжит двигаться по своей траектории реформ. Ее сектор инновационных технологий растет быстро. Кроме того, у страны есть наиболее плодородная земля в мире. Но Украина и дальше будет нуждаться в особом внимании и помощи от других стран Европы. Решительная политика США и ЕС должна выстоять перед российскими попытками дестабилизировать украинские реформы. Чем быстрее Украина достигнет успеха, тем лучше даже для России. Но жесткая западная политика поддержки Киева должна быть приоритетом.