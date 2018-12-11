Минимум 16 человек из окружения Трампа контактировали с РФ в период выборов - CNN

Кроме чиновников из избирательного штаба, "подозрительные контакты" были и у ближайших родственников Трампа.

16 человек из окружения президента США Дональда Трампа контактировали с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы судов, сообщения СМИ и сведения самого канала.

Среди тех, кто контактировал с россиянами - бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт, представитель штаба и деловой партнер Рик Гейтс, бывший советник Трампа по госбезопасности Майкл Флинн, бывший советник по внешней политике Джордж Пападопулос.

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В списке фигурируют дети Трампа: Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп. По информации канала, на связь с россиянами также выходили зять Трампа-старшего Джаред Кушнер и его ассистент Ави Берковиц.

CNN также включил в список бывших советников Трампа Картера Пейджа и Роджера Стоуна, бывшего генпрокурора Джеффа Сешнса, члена предвыборного штаба Джеффри Гордона, бывшего консультанта Трампа Майкла Капуто, основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, бизнес-партнера Трампа Феликса Сейтера.

Накануне издание The Washington Post писало о том, что люди из окружения Трампа встречались с 17 россиянами, среди которых были арестованная в США Мария Бутина, адвокат Наталья Весельницкая, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-сенатор Александр Торшин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, США с 2017 года расследуют дело о вмешательстве России в выборы президента.