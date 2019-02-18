Newsweek: Война против Украины и поддержка Венесуэлы могут привести Россию к банкротству

Эксперты отмечают, что Кремль игнорирует все экономические возможности и руководствуется только неразумными политическими эмоциями.

В декабре президент Владимир Путин пообещал, что российская экономика "войдет в другую лигу». Но этот приоритет не очень вырисовывается, если посмотреть на то, какие ставки Кремль делает во внешней политике.

Последнее его гамбитом стала Венесуэла, куда Россия не так давно отправила два ядерных стратегических бомбардировщика Ту-160. Госсекретарь США Майк Помпео назвал этот эпизод демонстрацией того, как «два коррумпированных правительства транжирят государственные средства и подавляют свободу, пока их народы страдают». Безусловно, Венесуэла – особый случай. Ее инфляция, согласно прогнозам МВФ, к концу года достигнет отметки в 10 миллионов процентов.

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Об этом на страницах Newsweek пишут эксперты RAND Уильям Кортни и Говард Шатц. Они признают, что США тоже нередко облагали налогами внутреннюю экономику, чтобы собрать и потратить большие суммы на заграничные войны: от Кореи и Вьетнама до Афганистана и Ирака. Во время Холодной войны Америка тратила свои ресурсы для противостояния вмешательству СССР в многочисленных бедных странах, таких как Никарагуа, Ангола и странах Сомалийского полуострова. Но в то же время внешняя политика США предоставляла высокий приоритет укреплению американской экономической динамики и глобальному экономическому росту.

Во время финансового кризиса в Азии в 1997-1998 годах Федеральный резерв США не только поддержал международную политику в ответ на нее, но и взял на себя роль лидера в поддержке наиболее пострадавших стран. Через десять лет после того, когда вспыхнул новый экономический кризис, ведомство снова играло центральную роль в монетарной глобальной реакции.

В торговле во времена работы администрации Барака Обамы США и еще 11 стран вели переговоры о создании Транстихоокеанского партнерства. Команда Дональда Трампа вышла из этого соглашения и развязала сомнительные торговые войны. Но даже несмотря на это, администрации удалось обновить торговые соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей. В январе США, Евросоюз и Япония утвердили дальнейшие усилия по сокращению барьеров для инноваций и борьбе против нечестной торговли.

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Внешняя политика России же отстаивает совершенно противоположные экономические подходы. Кремль больше руководствуется политическими амбициями. Он добивается создания «сферу влияния» у своих границ и получения статуса супердержавы на глобальной арене, навязывая свою волю соседям и подрывая влияние Запада в мире. Но действия Кремля часто слишком дорогие или губительны для него самого.

Поддержка войны на Востоке Украины и обеспечение оккупированного Крыма вылились в экономические убытки для России: прямые и те, которые возникли из-за санкций Запада. Bloomberg Economics подсчитал, что санкции сократили рост ВВП России на 6% за последние 4 года. А невоенные расходы в этих категориях отягощают российскую экономику еще на 0,3% от ВВП каждый год. Оккупированные Россией регионы в Грузии и Молдове тоже требуют субсидий.

Даже некоторые мирные меры сотрудничества, инициированные Кремлем, стали разочарованием. Евразийский союз, в который помимо России вошли также Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан, не продвинулся вперед в экономической интеграции. Страны-участницы имеют более сильные торговые отношения со странами за пределами союза.

Российская погоня за статусом супердержавы тоже очень дорогая. Военное вторжение в Сирию вылилось в серьезные сокращения расходов на здравоохранение, образование и социальные выплаты дома. Более того, поддержка режима Башара Асада, которая сопровождалась ударами авиации по мирным целям, усилила решимость Запада в поддержке санкций против России.

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Сирия будет требовать от Москвы еще больше ресурсов. Прошлого августа ООН подсчитал, что семь лет гражданской войны вылились ближневосточной стране в 388 миллиардов долларов убытков. Россия, похоже, боится, что сирийцы рано или поздно обвинят ее в уничтожении большей части их страны. Поэтому они могут начать требовать помощи в восстановлении. Год назад российский дипломат в Брюсселе потребовал от ЕС вложить «десятки миллиардов евро» в помощь для Сирии.

Очень вероятно, что Россия выбрасывает деньги на ветер и в Венесуэле. Она вложила в энергетический сектор южноамериканской страны 25 миллиардов долларов. Москва пошла на похожие риски, когда поддерживала режим Саддама Хусейна в Ираке. После его свержения ей пришлось списать 12,9 миллиардов долларов долгов страны. Если правительство Николаса Мадуро в Венесуэле уцелеет, оно станет еще большей дырой для России. Венесуельска нефтяная промышленность в плохом состоянии. Новые санкции США вместе с суперинфляцией могут еще больше ослабить экономику. А смена правительства в Каракасе тоже поставит российские инвестиции под удар. Поэтому Москва в проигрыше в любом случае.

Наверное, усвоив некоторые уроки, Кремль пытается избавиться от некоторых особенно рискованных ставок. В декабре российская компания «Роснефть» отказалась от планов потратить 30 миллиардов долларов на совместный проект с Ираном. Частично это связано с санкциями США и непривлекательными условиями, которые предложил Тегеран.

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Но есть и другие причины. Необходимая пенсионная реформа, которую Кремль провел в прошлом году, привела к вспышке массовых протестов. Некоторые россияне убеждены, что это цена за «внешние авантюры в Украине и Сирии". Из-за поднятия пенсионного возраста доверие общества к Путину обвалилась до 33,4%.

Несмотря на все свои несовершенства, глобальный экономический порядок предлагает странам беспрецедентные возможности для успеха. В 2016 году в России был 12-й самый большой ВВП в мире. Она была одним из крупнейших экспортеров нефти. Используя преимущества глобализации и культивируя связи с состоятельными партнерами Россия могла увеличить свой экономический потенциал и улучшить стандарты жизни своего народа. А налаживая позитивное сотрудничество с миром, она могла получить желанное влияние через организации, такие как G20. Все это было бы возможно, если бы Кремль отдал приоритет экономическим интересам и отгородился от диктаторов, которые уничтожают экономику.