В Госдуме РФ возмущены новыми санкциями ЕС: "Если они все Шарли, то мы с вами все Кобзоны"

"Мы в российском парламенте единодушно возмущены тем, что вчера санкции введены против наших достойных и уважаемых коллег Иосифа Кобзона и Валерия Рашкина", - сказал, выступая на пленарном заседании глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

"Иосиф Давыдович, Валерий Федорович, мы с вами. Если они все Шарли, то мы с вами все Кобзоны и мы с вами все Рашкины", - отметил Никонов.

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В свою очередь председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с журналистами назвал санкции против Кобзона подлыми и циничными, а также выразил возмущение, что ЕС наказывает человека, который пользуется беспрекословным авторитетом в РФ.

В то же время, говоря о санкциях введенных Евросоюзом против главы Мосгоркома КПРФ Валерия Рашкина, Зюганов указал, что воспринимает этот жест как награду за жесткую позицию депутата. "Что касается Рашкина, он не раз выступал с жесткими заявлениями и выдержит любые санкции", - подчеркнул политик.

Ранее УНИАН сообщал, ЕС обнародовал новый список санкций против России. Евросоюз включил в список людей, в отношении которых будут применены санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд, трех высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны России, певца, депутата Государственной думы Иосифа Кобзона и ряд террористов Донецкой и Луганской «народных республик».