Обвиняют в педофилии: к разработчику "Новичка" пришли с обыском

14 февраля ученый обнаружил в городе несколько листовок клеветнического содержания.

Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков группы нервно-паралитических веществ "Новичок", сообщил, что к нему домой пришли с проверкой сотрудники полиции, после того, как неизвестные начали расклеивать в городе листовки с его фотографией и обвинениями в педофилии.

Об этом Углев рассказал BBC.

После отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Углев дал несколько интервью российским и западным СМИ, рассказав об особенностях действия разработанного при его участии отравляющего вещества.

Углев, проживающий в Анапе, рассказал, что в четверг, 14 февраля, обнаружил несколько листовок клеветнического содержания.

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«Первое объявление я снял и скомкал с дверей офиса, где я работаю. Второе, с того же дома... Третье снял у нашего магазина, не знаю, сколько их еще", - рассказал он.

На листовках напечатана фотография химика, его имя, фамилия и отчество, дата рождения и точный адрес. Кроме того, на них Углева ("дядю Вову") обвиняют в том, что он якобы "знакомится с детьми возле школ, дарит игрушки", а потом "пишет им в "вКонтакте", просит присылать откровенные фото". Объявление призывает "знать педофила в лицо".

В тот же день, по его словам, к нему домой пришли трое сотрудников полиции, один из которых был из "отдела секспреступлений против малолетних", объяснив визит обращениями граждан. Полицейские осмотрели его ноутбук и планшет "на предмет наличия фото с малолетками" и сделали фотографии его квартиры. Понятые в проверке не участвовали, отметил химик.

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Углев также сообщил, что в пятницу, 15 февраля, он побывал в отделении полиции, где у него взяли отпечатки пальцев и задавали вопросы общего характера.

В Следственном комитете агентству сообщили, что материалов, связанных с Углевым, в ведомство не поступало. В отделе МВД по Анапе не стали отрицать факт проверки у Углева, но отказались сообщить детали и предложили обращаться в управление МВД по Краснодарскому краю.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года Углев сообщал, что недалеко от дома его сбила машина. Химик отмечал, что за рулем автомобиля находился 70-летний житель того же поселка, который объяснил наезд тем, что задумался.