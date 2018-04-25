В России одного из разработчиков газа "Новичок" сбила машина

Ученый переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает.

Одного разработчиков нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», которое использовалось в Солсбери при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Владимира Углева сбила машина.

Об этом сам он рассказал The Bell. Инцидент произошел во вторник, 24 апреля, под Анапой. Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает.

По словам Углева, он заметил, что едет машина и не сбавляет ход, он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же «догнал» его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге головой разбил лобовое стекло машины.

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В данный момент, как сообщил Углев, он в больнице в Анапе и ждет заключения врачей. Состояние удовлетворительное. У него ушиб головы и сильные гематомы на правой руке и правой ноге. Врачи сделали томографию головы, результаты пока не сказали.

"Углева сбил 70-летний житель того же поселка, который не скрылся с места происшествия. Это мужчина 70 лет. После наезда он предложил Углеву деньги. По словам водителя, перед аварией он задумался, говорит ученый", - сказано в сообщении.

По мнению Углева, наезд не был спланированным.

Ранее сообщалось, что по данным Великобритании, вещество "Новичок" использовали при отравлении бывшего сотрудника ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.