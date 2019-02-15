Что делать с войной на Донбассе?: в Мюнхене начинается конференция по безопасности

На этой неделе на выходных в Мюнхене обсудят вопрос, как укрепить мировую безопасность.

«Мировая безопасность – это разбитый пазл», который некому собрать, считают авторы отчета, выданного накануне открытия Мюнхенской конференции по безопасности (15-17 февраля).

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На главный форум обсудить рост глобальной нестабильности приедут президент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Майк Пенс, канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел России Сергей Лавров и более 100 министров со всего мира, пишет Радио Свобода.

На этой неделе на выходных в Мюнхене они будут обсуждать вопрос, как укрепить мировую безопасность и что делать с имеющимися конфликтами, как, например, тем, который происходит на территории Украины после аннексии Россией Крыма и агрессии на Донбассе.

Авторы отчета, что работали под руководством немецкого дипломата и руководителя конференции Вольфганга Ішингера, от самого начала высказывают претензии к США. Мир находится в кризисе, но Соединенные Штаты только усугубляют ситуацию, считают они.

«В новой эре соревнования между крупными государствами, США, Китаем и Россией, отсутствует лидерство в том, что мы называем либеральным международным порядком», – пишет во вступительном слове немецкий дипломат, бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер.

По его мнению, причины нестабильности понятны – президент США Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы выполнять международные соглашения, его твиты откровенно подменяют роль ключевых институций безопасности – НАТО или ООН. Как считает Ишингер, выглядит, что США сознательно отказывается от лидерства в том, что еще называется «свободным миром».

Конкуренцией между США и Россией – объясняет Ишингер события на востоке Европы. В отчете говорится, что для таких стран, как Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова и даже Беларусь связь с Россией, которая является экономически слабее Запада и использует методы давления на соседей, не выглядит привлекательно. При этом ни Запад не готов открыть им дверь, ни Россия не готова их «отпустить». Поэтому эти страны оказались в неопределенности.

Украина, по мнению авторов отчета, больше всего пострадала от падения безопасности порядка в Европе, который сложился после Второй мировой войны. Аннексия Россией Крыма и поддержка ею вооруженного конфликта на востоке Украины, добавляют они, стоили жизни более 10 тысячам людей.

Но сейчас конфликт распространяется и на Азовское море, которое, как пишут авторы, Россия намерена контролировать единолично, в нарушение договора с Украиной от 2003 года, который гарантировал обеим странам свободное движение. В Крыму, по данным отчета, Россия увеличила контингент до 28 тысяч военных и модернизирует Черноморский флот. Этим Россия пытается установить больший контроль над акваторией Черного моря. В свою очередь НАТО увеличивает свои возможности сопротивления и защиты. Поэтому на ближайшую перспективу сближения позиций России и Запада, и таким образом облегчения ситуации для стран, оказавшихся между ними, не выглядит реальным.