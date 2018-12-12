Керченский кризис конфиденциально обсудили в Берлине в "нормандском формате"

Стороны договорились продолжать контакты по этому вопросу.

Внешнеполитические советники лидеров Германии, Франции, Украины и России провели переговоры по керченскому кризису в вторник, 11 декабря, в Берлине.

О конкретных результатах пока ничего не сообщается, пишет Deutsche Welle.

"Встреча была конфиденциальная", - сообщает информагентство dpa со ссылкой на представителя правительства.

По этим данным, стороны договорились продолжать контакты по этому вопросу.

Как сообщалось, о встрече "нормандского формата" на уровне советников для того, чтобы обсудить керченский кризис, договорились канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин на полях саммита Большой двадцатки (G20) в Буэнос-Айресе.

Читайте такжеВ Европарламенте призывают Россию освободить украинских моряков и политзаключенных

Накануне Меркель в телефонном разговоре с Путиным призвала освободить украинских моряков и обеспечить беспрепятственное передвижение кораблей в Керченском проливе.

Ранее Москва отвергла предложение Берлина распространить миссию ОБСЕ на Азовское море.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".