цей матеріал доступний українською

Столтенберг призвал ЕС не отказываться от совместных ядерных миссий

11:44, 09 февраля 2019
Мир
78 0
Йенс Столтенберг / фото REUTERS

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Funke.

Столтенберг считает, что "цель НАТО - мир без ядерного оружия", однако нельзя отказываться от него в одностороннем порядке.

Читайте такжеСтолтенберг рассказал, какой будет реакция НАТО на выход России из договора о ракетах

"Разделение ядерной ответственности важно для НАТО. И я призываю к тому, чтобы как можно больше партнеров по альянсу, включая Германию, были частью этой ответственности", - сказал он.

В издании пишут, что согласно неофициальным данным, на территории Германии хранится примерно 20 единиц американского ядерного оружия, которое было перевезено в середине прошлого века.

Напомним, Минобороны РФ призвало США уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанные для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили на заявление РФ и отметили, что их пусковые установки полностью соответствуют критериям Договора о РСМД.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают соответствующие вооружения в ответ на нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #НАТО#ядерное оружие#договор о РСМД