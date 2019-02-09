Столтенберг призвал ЕС не отказываться от совместных ядерных миссий

На территории Германии хранится примерно 20 единиц американского ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейцы должны участвовать в совместных ядерных миссий в рамках НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Funke.

Столтенберг считает, что "цель НАТО - мир без ядерного оружия", однако нельзя отказываться от него в одностороннем порядке.

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"Разделение ядерной ответственности важно для НАТО. И я призываю к тому, чтобы как можно больше партнеров по альянсу, включая Германию, были частью этой ответственности", - сказал он.

В издании пишут, что согласно неофициальным данным, на территории Германии хранится примерно 20 единиц американского ядерного оружия, которое было перевезено в середине прошлого века.

Напомним, Минобороны РФ призвало США уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанные для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили на заявление РФ и отметили, что их пусковые установки полностью соответствуют критериям Договора о РСМД.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают соответствующие вооружения в ответ на нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности.