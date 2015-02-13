Российским СМИ официально приказали упоминать "Правый Сектор" только в негативном ключе
Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обязала российские СМИ только в негативном ключе вспоминать организации, признанные на территории России экстремистскими, среди которых ряд украинских организаций.
Соответствующее разъяснение размещено сегодня на сайте ведомства.
«Роскомнадзор осуществляет систематический мониторинг средств массовой информации на предмет упоминания организаций, которые включены Министерством юстиции РФ в «Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято решение, вступившее в законную силу, о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», - сказано в документе.
При этом в ведомстве отмечают, что решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года на территории России запрещена деятельность украинских националистических организаций: «Правый сектор»; «Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО); «Украинская повстанческая армия» (УПА); «Тризуб ім. Степана Бандеры»; «Братство».
К запрещенным в России принадлежат и несколько провластных организаций правого спектра, которые сотрудничают с боевиками "ДНР" и "ЛНР" - РНЕ, национал-большевистская партия и другие, а также свидетели Иеговы.
Полный перечень "экстремистских организаций" опубликован на сайте Минюста России по адресу.
Читайте такжеВ России запретили "Правый сектор" и еще четыре украинские организацииВ связи с этим Роскомнадзор напоминает средствам массовой информации, ст. 4 закона РФ «О средствах массовой информации» запрещает распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень Минюста РФ, без указания того, что соответствующее общественное объединение или организация ликвидированы или их деятельность запрещена.
«Упоминание включенных в перечень организаций допустима в материалах СМИ в негативном ключе, с использованием характеристик «радикальные», «экстремистские», «националистические». При этом текст сообщения должен содержать прямую ссылку на ликвидацию или запрет деятельности таких организаций», - подчеркивается в сообщении.
Также Роскомнадзор напомнил, что, согласно ст. 16 закона РФ «О средствах массовой информации», за невыполнение указанных норм предусмотрено вынесение предупреждения редакции и учредителю средства массовой информации.
Кроме того, это нарушение в соответствии со ст. 13.15 Коап РФ является административным правонарушением, за которое предусмотрен административный штраф.