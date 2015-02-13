Российским СМИ официально приказали упоминать "Правый Сектор" только в негативном ключе

Соответствующее разъяснение размещено сегодня на сайте ведомства.

«Роскомнадзор осуществляет систематический мониторинг средств массовой информации на предмет упоминания организаций, которые включены Министерством юстиции РФ в «Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято решение, вступившее в законную силу, о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», - сказано в документе.

При этом в ведомстве отмечают, что решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года на территории России запрещена деятельность украинских националистических организаций: «Правый сектор»; «Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО); «Украинская повстанческая армия» (УПА); «Тризуб ім. Степана Бандеры»; «Братство».

К запрещенным в России принадлежат и несколько провластных организаций правого спектра, которые сотрудничают с боевиками "ДНР" и "ЛНР" - РНЕ, национал-большевистская партия и другие, а также свидетели Иеговы.

Полный перечень "экстремистских организаций" опубликован на сайте Минюста России по адресу.

Читайте такжеВ России запретили "Правый сектор" и еще четыре украинские организацииВ связи с этим Роскомнадзор напоминает средствам массовой информации, ст. 4 закона РФ «О средствах массовой информации» запрещает распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень Минюста РФ, без указания того, что соответствующее общественное объединение или организация ликвидированы или их деятельность запрещена.

«Упоминание включенных в перечень организаций допустима в материалах СМИ в негативном ключе, с использованием характеристик «радикальные», «экстремистские», «националистические». При этом текст сообщения должен содержать прямую ссылку на ликвидацию или запрет деятельности таких организаций», - подчеркивается в сообщении.

Также Роскомнадзор напомнил, что, согласно ст. 16 закона РФ «О средствах массовой информации», за невыполнение указанных норм предусмотрено вынесение предупреждения редакции и учредителю средства массовой информации.

Кроме того, это нарушение в соответствии со ст. 13.15 Коап РФ является административным правонарушением, за которое предусмотрен административный штраф.