Госдеп США призвал Россию освободить Савченко и других украинских заложников

Об этом в среду, 28 января, на пресс-конференции в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Госдепа Джен Псаки,сообщает gordonua.com со ссылкой на его сайт.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что украинский депутат и бывший военный летчик Надежда Савченко тяжело больна из-за ее продолжающегося содержания под стражей в России", – сказала Псаки.

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Она подчеркнула, что летчица была захвачена сепаратистами и незаконно вывезена в Россию.

"Отметим, что Савченко также является делегатом в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) – органа, посвященного защите прав человека, демократии и верховенству закона. Мы призываем Россию немедленно освободить Савченко и всех других украинских заложников, а также выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений", – отметила Псаки.