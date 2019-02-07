Трамп обвинил демократов в харассменте

Он добавил, что демократы и их комитеты «сходят с ума».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на заявление председателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о возобновлении расследования его связей с Россией.

Об этом политик написал на своей странице твиттере.

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По словам Трампа, Шифф заявил, что не обнаружил никаких доказательств «сговора» с российской стороной и теперь собирается исследовать все аспекты жизни президента, в том числе его личную жизнь и финансы, хотя у него нет для этого никаких оснований.

«Такого раньше никогда не было! Беспредельный харассмент», — заявил Трамп.

Он добавил, что демократы и их комитеты «сходят с ума», и заметил, что республиканцы никогда не вели себя так по отношению к Обаме.